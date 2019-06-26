Жириновский призвал ускорить развитие дорожно-транспортной сферы в России

Россия должна использовать свое территориальное преимущество и строить дороги, которые соединят Европу, Азию, Дальний Восток. Об этом в ходе выступления в Госсовете заявил руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе Владимир Жириновский.

Он подчеркнул, что современная транспортная инфраструктура будет способствовать развитию бизнеса в стране. «Хорошие дороги важны еще и потому, что воодушевляют людей. Я был в Турции на практике еще в студенческие годы в 1960-е, там уже тогда были хорошие, широкие, ровные дороги, и поэтому быстро развивался бизнес. А у нас и сегодня иногда две машины разъехаться не могут», — отметил политик.

По его словам, сферу дорожного строительства тормозит бюрократия. «В сфере развития дорог мы неповоротливы. Люди хотят ездить, хотят возить грузы, создавать бизнес, но чиновники чаще выступают не организаторами нашей жизни, а тормозят все своей кипой бумаг», — заявил он.

Политик считает, что для реализации масштабных дорожных проектов необходимо вдвое увеличить их финансирование и активнее подключить к работам госсектор. «Сейчас дорогами занимается много мелких фирм, которые не могут подходить стратегически к этому вопросу», — отметил Жириновский.

Парламентарий считает, что для ускорения развития транспортной сферы было бы целесообразно объединить соседние регионы России. «У нас сейчас 85 субъектов — это очень мелкое дробление. А если соединить соседние — получим максимум 45 регионов, но с минимальным населением в 5 миллионов человек в каждом. Это экономически более целесообразно, регионы смогут сами зарабатывать», — уверен он.

В частности, по словам Жириновского, необходимо объединить Москву и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленобласть. «Это субъекты, которые живут неразрывно. Москвичи отдыхает в области, а жители области — работают в Москве, но права у них разные. Кроме того, как строить дороги, если через 100 км уже граница субъекта? В столице сидит 3 правительства: федеральное, московское и областное! Только одно правительство должно быть в Москве, а лучше вообще за МКАДом — в Коммунарке, чтобы разгрузить центр города», — заявил политик.

Кроме того, по его словам, необходимо развивать в России собственное транспортное строение и гражданскую авиацию. «Нам нужны свои скоростные поезда, которые смогут двигаться 400-500 километров в час», — считает он.

По мнению политика, необходимо предоставлять студентам скидку на железнодорожные билеты при покупке за полчаса до отправления. «Все равно же будут свободные места — почему не реализовать их за полцены и не помочь молодежи сэкономить? — размышляет политик.

Также выступавший поддержал предложение МВД по конфискации автомобилей за пьяное вождение. Этот шаг, по его словам, позволит сохранить много жизней.