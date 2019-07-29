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Жириновский заявил о необходимости упростить русским получение гражданства РФ

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Владимир Жириновский

Необходимо упростить процедуру получения российского гражданства русскими, проживающими за рубежом и желающими вернуться в Россию. Об этом в ходе выступления на заседании Государственной Думы заявил руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

«Мы предлагали закон — упростить процедуру, чтобы русские могли быстрее получать гражданство — вы не хотите, — заявил он, обращаясь к парламентариям. — Но вчера президент заявил, что после Первой мировой войны мы потеряли 10 миллионов русских, здесь и и гражданская война, революция, после перестройки 25, 35 миллионов мы бросили».

Парламентарий напомнил о русском ученом Дмитрии Менделееве, согласно подсчетам которого, к концу двадцатого века население России должно было составлять 400 миллионов человек. «Ведь Менделеев правильно посчитал, что в конце двадцатого века нас будет 400 миллионов. Великий ученый все правильно посчитал. Только те, кто руководил страной весь двадцатый век, они все это разрушили и сегодня нас только 150 миллионов», — подчеркнул Жириновский.

Он также высказался против почтения памяти Ленина и Сталина в дни их рождения. «Это два самых страшных разрушителя нашей страны. Идея хорошая, но убивали каждый день. Вы поднимите все архивы. Сейчас читаю: Тверская область — каждый день восстание во всех уездах, волостях. Никакого суда и следствия — пистолет и расстреливают, расстреливают, расстреливают всех — и бедных, и богатых, то есть террор был всеобщий», — заключил выступавший.

Кроме того, по его мнению, необходимо убрать с Красной площади могилы советских партийных деятелей. поскольку в любом случае рано или поздно это сделают потомки. «Ну, не можем мы лучшую площадь страны отдать под кладбище. Нет, упорствуют. Все равно придётся убирать, все равно наши потомки уберут и названия вернут все. Никакой не Ульяновск, это Симбирск, это Вятка, это Царицын, это Богородск, а не Ногинск и никакой станции ”Войковская”», — добавил он.

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