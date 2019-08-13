В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу

Истребитель НАТО приближался к самолету министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, чтобы идентифицировать его. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на чиновника альянса.

Собеседник агентства уточнил, что российский самолет летел близко к пространству НАТО, поэтому к нему были направлены истребители из состава балтийской миссии воздушного патрулирования организации. «Как только идентификация самолета была выполнена, самолеты НАТО вернулись на базу», — отметил чиновник.

По его словам, альянс не знает о том, кто находился на борту российского воздушного судна.

Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу. Российский борт сопровождали два истребителя Су-27 морской авиации Балтийского флота. Оттеснение иностранного истребителя попало на видео.

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