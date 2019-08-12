Норвежские истребители заинтересовались российскими разведчиками

Норвежские истребители F-16 сопровождали два российских бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС во время полета над акваторией Баренцева, Норвежского и Северного морей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны.

Известно, что сопровождение норвежскими самолетами осуществлялось на отдельных этапах планового полета, который продолжался более девяти часов. В ведомстве также отметили, что российские военные летчики действуют в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.

8 августа сообщалось, что американские и канадские истребители перехватили два российских бомбардировщика-ракетоносца Ту-95 («Медведь» согласно кодификации НАТО). Отмечалось, что российские самолеты все время оставались в международном воздушном пространстве в море Бофорта и ни разу не пересекали суверенное воздушное пространство США или Канады.

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