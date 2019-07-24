Китай оправдался за совместное с Россией воздушное «вторжение» в Корею и Японию

Российские и китайские бомбардировщики провели мирный патрулирующий полет вдоль границ, не залетая в воздушное пространство каких-либо других государств. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны КНР У Цянь, передает Associated Press.

Первый совместный патруль Москвы и Пекина не был направлен на какую-либо третью сторону — самолеты H-6K присоединились к российским Ту-95 c целью «углубить и развить» стратегическое партнерство между странами.

23 июля российские военные направили военному атташе Южной Кореи ноту в связи с «хулиганским» поведением истребителей его страны.

Ранее Комитет начальников штабов (КНШ) Республики Корея заявил о нарушении Россией границы страны. По его данным, российский самолет два раза по три минуты находился в южнокорейском воздушном пространстве над Японским морем, а истребители сделали предупредительные выстрелы.

Опознавательная зона ПВО Южной Кореи частично охватывает район, относящийся к международному воздушному пространству. Россия указывает, что это противоречит международным правилам, и не признает ее.

Также о нарушении своего воздушного пространства заявила Япония, которая считает острова Токто (японское название Такэсима), над которыми якобы прошли самолеты, своей территорией. В Токио сообщили, что воздушное пространство нарушил российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, а не бомбардировщик Ту-95. Власти страны заявили протест России по дипломатическим каналам.

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