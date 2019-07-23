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Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

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Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил о нарушении Россией воздушного пространства страны. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

По их данным, самолет воздушно-космических сил России два раза по три минуты находился в воздушном пространстве Южной Кореи над Японским морем во вторник, 23 июля.

Отмечается, что южнокорейские истребители были подняты по тревоге и сделали предупредительные выстрелы.

20 июня о нарушении воздушного пространства в районе южной префектуры Окинава и острова Хатидзе в Филиппинском море заявила Япония. В мае в нарушении границы уличила Россию Эстония.

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