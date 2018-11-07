Американский военный самолет заметили вблизи границ России в Финском заливе

Патрульный противолодочный самолет ВМС США совершил разведывательный полет на рекордно близком расстоянии от морских границ Ленинградской области на Финском заливе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Согласно данным, самолет выполнял задание в воздушном пространстве над Финляндией. В ходе полета над Финским заливом он приближался к российскому острову Гогланд на 19 километров, Выборгу — на 126 километров, а также к району Санкт-Петербурга Кронштадту — на 169 километров.

Отмечается, что в последнее время полеты разведывательных самолетов ВМС и ВВС США вблизи Ленинградской области в основном выполнялись в 70 километрах от западных границ России. Американские разведчики находились от Санкт-Петербурга на расстоянии более 200 километров.

5 ноября российский Су-27 перехватил американский самолет-разведчик в международном воздушном пространстве над Черным морем. В Министерстве обороны России заявили, что истребитель подняли на перехват из-за приближения американского самолета к границе воздушного пространства России. В свою очередь, в ВМС США сказали, что перехват был осуществлен «небезопасно и непрофессионально».

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