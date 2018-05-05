Самолеты американской разведки засекли у границ России

Два разведывательных самолета США совершили полеты вблизи Калининградской области. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Отмечается, что стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, в течение более чем трех часов курсировал у южной границы Калининградской области. Другой американский разведчик вылетел с авиабазы Эмари в Эстонии. Он несколько часов кружил к западу от морской границы области над международными водами Балтийского моря.

В пятницу, 4 мая, эти же самолеты проводили многочасовую разведку у морских и сухопутных границ Калининградской области. Самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США осуществил пятичасовой полет у побережья Крыма и Краснодарского края.

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