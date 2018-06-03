Американские тяжелые бомбардировщики заметили у границ России

У границ России заметили дальние тяжелые бомбардировщики ВВС США B-1B, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов в воскресенье, 3 июня.

По их данным, в ночь на субботу, 2 июня, недалеко от российской границы на Балтике были зафиксированы два B-1B, в субботу там появился только один бомбардировщик. Отмечается, что ВВС США провели многочасовые тренировочные полеты.

Ранее агентство сообщало, что 30 апреля три B-1B прибыли на авиабазу Фэрфорд в Великобритании. База является передовым пунктом базирования ВВС США для дальних тяжелых бомбардировщиков, стратегических бомбардировщиков В-52, способных нести ядерное оружие, а также стратегических высотных разведывательных самолетов U-2.

Кроме того, 2 июня вблизи российской границы над Черным морем был замечен патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon. Длительное время он курсировал вдоль берегов от Севастополя до Геленджика. Одновременно с ним провел многочасовой полет вдоль линии разграничения в Донбассе стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk, который затем был замечен у морских границ России в районе Крыма. Оба они вылетели с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия.

29 мая сообщалось, что беспилотник RQ-4B Global Hawk совершил восьмичасовой полет вблизи Ленинградской, Псковской и Калининградской областей.

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