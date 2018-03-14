Самолеты НАТО провели разведку в Донбассе и у границ России

Два самолета ВВС США и самолеты командования Североатлантического альянса и Великобритании осуществили разведывательные полеты у границ России и у линии разграничения в Донбассе. Об этом со ссылкой на мониторинговые данные западных ресурсов об авиации сообщает «Интерфакс».

Взлетевший с британской авиабазы Милденхолл стратегический самолет-разведчик RC-135W с бортовым номером 62-4134 облетел границы Калининградской области в воздухе над Польшей, а после переместился в небо над Эстонией, где курсировал вдоль границ Ленинградской и Псковской области.

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Силы НАТО осуществили разведку и вдоль линии разграничения в Донбассе. Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 05-2024 утром 13 марта несколько раз приближался на 40 километров к российским регионам, граничащим с Луганской областью — Воронежской, Ростовской и Белгородской области.

Разведывательные полеты совершали и самолеты НАТО и Королевских ВВС Великобритании. Они также курсировали над Эстонией вблизи российских границ и над Польшей рядом с Калининградской областью.

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