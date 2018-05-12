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Минобороны рассказало подробности «перехвата» российских Ту-95

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Два истребителя F-22 ВВС США сопровождали российские бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95, когда те выполняли плановый полет над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей. Об этом в субботу, 12 мая, заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, его слова приводит РИА Новости.

«На отдельном участке маршрута, не приближаясь ближе 100 метров, самолеты ВКС России, осуществлявшие полет по маршруту патрулирования, в течение 40 минут сопровождали два истребителя F-22 ВВС США», — уточнил Конашенков.

По его словам, стратегические ракетоносцы Ту-95МС и дальние противолодочные самолеты Ту-142 ВМФ России успешно выполнили все поставленные перед ними задачи. «В ходе 17-часового полета экипажи Ту-95МС и Ту-142 отработали дозаправку топливом в воздухе», — пояснил представитель Минобороны.

Конашенков добавил, что во время полета самолеты дальней и морской авиации сопровождали истребители МиГ-31 и Су-35 ВКС России.

«Все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств», — подчеркнул он.

Ранее 12 мая телеканал CNN сообщил, что два российских Ту-95 были перехвачены американскими истребителями F-22 в международном воздушном пространстве у побережья штата Аляска. Отмечалось, что F-22 сопровождали российские самолеты, пока те не покинули зону опознавания ПВО США, которая находится около западного побережья Аляски, к северу от Алеутских островов.

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