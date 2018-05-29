Американский беспилотник заметили у российских границ

Cтратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил восьмичасовой полет вблизи границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Отмечается, что беспилотник вылетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия и вошел в воздушное пространство Литвы со стороны Балтики в районе Клайпеды. В течение полутора часов он летал вдоль северной границы Калининградской области.

После этого разведчик около двух часов курсировал вдоль западных границ Ленинградской и Псковской областей. На обратном пути он длительное время кружил к востоку от Калининградской области и у северо-западных границ Белоруссии.

13 мая беспилотный аппарат Военно-воздушных сил США RQ-4B-30 Global Hawk пролетел вдоль российско-украинской границы в районе Харьковской области.

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