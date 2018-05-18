Полет российских Ту-95 c истребителями США сняли на видео

Полет ракетоносцев Ту-95МС ВКС России над нейтральными водами Тихого океана в сопровождении американских истребителей F-22A сняли на видео. Кадры из кабины одного из российских самолетов опубликовал в пятницу, 18 мая, телеканал «Звезда».

Как отметил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, при полете «сработал определенный эффект внезапности»: для сопровождения поднялась всего пара американских истребителей вместо обычных пяти-семи из разных стран. «Хочу отметить, что во время данного полета никто никого не перехватывал. Самолеты ВВС США сопровождали наши самолеты в воздушном пространстве над нейтральными водами», — добавил Кобылаш.

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Ранее командир группы подполковник Александр Манягин рассказал, что американские истребители действовали корректно и «лишь обозначали свое присутствие на почтительном расстоянии».

12 мая телеканал CNN сообщил, что два российских Ту-95 были перехвачены американскими истребителями F-22 в международном воздушном пространстве у побережья штата Аляска. Отмечалось, что сопровождение велось, пока бомбардировщики не покинули зону опознавания ПВО США, которая находится около западного побережья Аляски, к северу от Алеутских островов.

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