Эстония обвинила Россию в нарушении границы

Силы обороны Эстонии обвинили Россию в нарушении воздушного пространства страны, передает ТАСС.

По версии ведомства, инцидент произошел в субботу, 18 мая, вблизи острова Вайндлу. Сообщается, что в воздушное пространство Эстонии без разрешения вошел принадлежащий ВМФ России самолет Ту-154. Он провел там менее минуты с включенным транспондером.

Эстонская сторона признает, что российский самолет следовал предоставленному плану полета, однако утверждает, что его экипаж не поддерживал связь с диспетчерами.

Послу России Александру Петрову передана нота протеста в связи с произошедшим.

9 мая министр внутренних дел Эстонии Март Хельме заявил, что Россия не вернула и не собирается возвращать Эстонии 5,2 процента территории, вероятно, имея в виду территорию, включающую Ивангород и часть Печорского района Псковской области, которая принадлежала Эстонии согласно Тартускому договору. Позднее премьер-министр Юри Ратас сообщил о достижении консенсуса по этому вопросу.

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