Эстония нашла в России часть своей территории

Россия до сих пор не вернула Эстонии 5,2 процента территории. Об этом в четверг, 9 мая, заявил глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии (EKRE, КНП) Март Хельме, передает ТАСС.

«Россия не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос», — сообщил эстонский политик. «Воевать с Россией мы не собираемся», — добавил Хельме, не уточнив, о какой именно территории идет речь.

Материалы по теме Прошла в дамки Как Эстония внезапно через пять недель выбрала себе президента Балтийский тупик Европейские рельсы не дошли до Прибалтики. Помешали офшоры и болота

В посольстве России не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. Между тем российский дипломатический источник пояснил ТАСС, что Хельме, вероятно, имел ввиду территорию, включающую Ивангород и часть Печорского района Псковской области.

Согласно Тартускому договору между Советской Россией и Эстонией от 2 февраля 1920 года, эти земли принадлежали Эстонии. Но после того, как страна вошла в состав СССР в 1940 году, указанные территории отошли РСФСР. Российский МИД неоднократно отмечал, что Тартуский мирный договор утратил силу после вхождения Эстонии в состав СССР.

В 2005 году линию эстонско-российской границы согласовали после почти 11 лет переговоров. Тогда же был подписан пограничный договор, но после его внесения на ратификацию в эстонский парламент депутаты включили в преамбулу упоминание Тартуского мирного договора. В этих условиях Москва отозвала свою подпись, а процесс согласования границы остался юридически незавершенным.

Переговоры возобновились в конце 2012 года. В феврале 2014 года договор подписали главы МИД Эстонии и России, после чего он должен быть ратифицирован парламентами обеих стран. Представители КНП неоднократно выступали против ратификации договора в его нынешнем виде, утверждая, что граница должна проходить в соответствии с Тартуским договором.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!