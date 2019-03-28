Эстонские консерваторы пригрозили беспорядками хуже хунвейбинских

Лидеры «Эстонской консервативной народной партии» (EKRE) Март и Мартин Хельме предупредили, что в стране начнутся массовые беспорядки, если их политическая сила не войдет в коалиционное правительство. Об этом сообщает ERR.

В своей радиопередаче «Räägime asjast» («Поговорим о деле») политики заявили, что их сторонники подтверждают готовность протестовать в случае, если переговоры по формированию правительственной коалиции с участие EKRE сорвутся.

«Демонстрации хунвейбинов (члены созданных в 1966—1967 годах отрядов студенческой и школьной молодежи в Китае, одни из наиболее активных участников Культурной революции — прим. «Лента.ру») — это безалкогольная вечеринка по сравнению с тем, что сторонники EKRE устроят на улицах», — сказал Мартин Хельме.

По мнению его отца, Марта Хельме, «Партия реформ», которая до недавнего времени возглавляла правительство Эстонии, пытается нечестными методами недопустить консерваторов до формирования правительства. «Партию реформ ненавидит 300 тысяч человек. Если нам все испортят, то мы бросим спичку в бочку с порохом. Взрыва не избежать!» — заключил он.

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Заявление консерваторов вызвало беспокойство в эстонском обществе. 12 бывших министров внутренних дел Эстонии подписали заявление о том, что подобные высказывания неприемлемы. Они призвали обоих Хельме к политической зрелости и ответственности, а их слова сочли противоречащими эстонским ценностям и вызывающими раскол в обществе.

В ответ Хельме посоветовали переадресовать эти претензии партиям центристов и социал-демократов, которые являются самыми активными критиками включения EKRE в правительственную коалицию. «Они мобилизировали свою строившуюся на протяжении лет пищевую цепочку, чтобы посеять в обществе истерию», — считают в EKRE. Лидеры консерваторов обвинили своих политических соперников в неуважении к демократии и желании сохранить и упрочить личную власть.

3 марта в Эстонии прошли парламентские выборы. Ни одна партия на них не получила большинства, достаточного для формирования правительства. Занявшая первое место Партия реформ предложила вступить в коалицию Центристской партии, однако центристы отвергли это предложение, сославшись на непреодолимые разногласия между политическими силами по реформе налоговой системы. После этого центристы перешли к переговорам с консервативной партией EKRE.

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