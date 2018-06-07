В российском списке «эстонских русофобов» не оказалось русофобов

В списке граждан Эстонии, уличенных Москвой в русофобии и лишившихся возможности посещать Россию, не оказалось ни одного человека, который бы публично выступал с враждебной риторикой в отношении России. Об этом в четверг, 7 июня, сообщает газета Postimees.

Как отмечается, в перечне лиц, которым, как стало известно 6 июня, закрыт въезд в РФ, нет ни высокопоставленных чиновников, ни депутатов парламента Эстонии.

При этом в списке из 20 человек фигурирует журналист — корреспондент Postimees Айнар Рууссаар. «Одной из причин [включения в список] может быть тот факт, что я был одним из основателей и идеологов независимого русскоязычного канала ETV+ (запущенный в 2015 году государственный эстонский телеканал, нацеленный на русскоязычную аудиторию — прим. «Ленты.ру»)», — предположил Рууссаар.

«Другая возможная причина — я только что приехал из Грузии и Азербайджана, где брал интервью у президента Грузии [Георгия Маргвелашвили], оппозиции Азербайджана и прочих людей, которые говорили о том, что Россия заинтересована в дестабилизации ситуации в соседних государствах», — добавил журналист.

Других имен, попавших в стоп-лист, в материале не приводится, однако эстонские чиновники, ознакомившиеся со списком, сообщили Postimees о своем недоумении. «Список составили по двум принципам. Во-первых, нужно было составить некий список, затем в него надо было кого-то внести. Вот только оказавшихся в нем людей сложно отнести к русофобам, как это заявляют в МИД РФ. Никто из них не отличался враждебными заявлениями по отношению к России», — рассказал газете один из чиновников.

6 июня заместитель директора департамента информации и печати МИД России Артем Кожин сообщил, что Москва запретила въезд в РФ гражданам Эстонии, уличенным в русофобских высказываниях. Конкретных имен в заявлении не приводилось, но указывалось, что на подобные действия Россия пошла после запрета на въезд в Эстонию гражданам РФ из так называемого списка Магнитского.

Эстония приняла аналог «закона Магнитского» в декабре 2016 года. Он позволяет запрещать въезд в страну иностранцам, имеющим, по оценке властей Эстонии, отношение к преступлениям, которые касаются прав человека, коррупции или отмывания денег. 29 марта 2018 года Таллин закрыл въезд в страну 49 россиянам.

Первоначально «закон Магнитского» приняли в США — был составлен перечень из 60 российских чиновников и сотрудников правоохранительных органов, которые, по мнению американской стороны, были причастны к жестокому обращению и смерти аудитора инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. К попавшим в список вводятся персональные санкции за нарушение прав человека: запрет на въезд и заморозка активов. Позже аналогичные законы были приняты в Великобритании, Канаде, Эстонии, Латвии и Литве.

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