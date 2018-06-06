Эстонским русофобам закрыли въезд в Россию

Россия закрыла въезд в страну нескольким гражданам Эстонии, уличенным Москвой в русофобии. Об этом в среду, 6 июня, говорится в заявлении заместителя директора департамента информации и печати МИД России Артема Кожина, опубликованном на сайте ведомства.

Говоря о запрете на въезд в прибалтийские страны нескольким российским гражданам, Кожин отметил, что Москва не оставляет такого рода недружественные акты без надлежащего ответа. «Последний конкретный пример — с Эстонией, которая 29 марта ввела запрет на въезд 49 гражданам России из так называемого списка Магнитского. В МИД России был вызван эстонский посол, которому сообщили о закрытии въезда в нашу страну ряду особо русофобски настроенных политических и общественных деятелей Эстонии», — подчеркнул он. При этом конкретных имен в заявлении не указывается.

Кожин также напомнил, что в этом году въезд в Россию был запрещен нескольким политикам и депутатам из Литвы. «Соответствующие меры будут приняты и в отношении Латвии, также присоединившейся к этой провокационной антироссийской линии», — указал Кожин.

Эстония приняла аналог «закона Магнитского» в декабре 2016 года. Он позволяет запрещать въезд в страну иностранцам, имеющим, по оценке властей Эстонии, отношение к преступлениям, которые касаются прав человека, коррупции или отмывания денег. 29 марта 2018 года Таллин закрыл въезд в страну 49 россиянам.

Первоначально «закон Магнитского» приняли в США — был составлен перечень из 60 российских чиновников и сотрудников правоохранительных органов, которые, по мнению американской стороны, были причастны к жестокому обращению и смерти аудитора инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. К попавшим в список вводятся персональные санкции за нарушение прав человека: запрет на въезд и заморозка активов. Позже аналогичные законы были приняты в Великобритании, Канаде, Эстонии, Латвии и Литве.

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