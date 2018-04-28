Россия запретила въезд политикам и депутатам из Литвы

Москва в ответ на действия Литвы вводит запрет на въезд в Россию для враждебно настроенных граждан этой страны. Об этом в субботу, 28 апреля, сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.

«В ответ на принятие Вильнюсом аналога американского "закона Магнитского" были вынуждены ввести запрет на въезд в Россию наиболее враждебно настроенным гражданам Литвы из числа местных политиков, депутатов и политологов», — говорится в сообщении. Имен лиц, которым отныне запрещен въезд в РФ, министерство не приводит.

При этом Москва отмечает, что «российский "стоп-лист" остается открытым, и в случае продолжения провокационной линии Вильнюса в него в любой момент могут быть внесены новые персоналии». «Как известно, не в правилах российской стороны оставаться в долгу у партнеров в связи с их провокационными действиями», — указали в МИД.

В ноябре 2017 года Литва приняла аналог «закона Магнитского», уже действующего в США, Великобритании, Канаде и Эстонии. Закон позволяет МВД Литвы запрещать въезд в Литву иностранцам, совершим тяжкие или особо тяжкие преступления против личности, нарушавшим права человека, уличенным в коррупции или отмывании денег.

В январе закон вступил в силу. Власти Литвы опубликовали черный список из 49 россиян, куда, среди прочих, попали глава Чечни Рамзан Кадыров и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

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