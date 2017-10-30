Жителя Литвы осудили за слова «Спасибо Сталину»

Вильнюсский участковый суд приговорил к ограничению свободы гражданина республики Юрия Субботина за комментарий, одобряющий депортации, проведенные властями СССР. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщает Delfi.

Субботин должен будет находиться дома с 22 часов до 5 утра. Ему было инкриминировано публичное одобрение международных преступлений нацистского и советского режимов. Комментарий, который послужил основой обвинения, был опубликован в 2016 году. «Спасибо Сталину и Советской власти, а кому не нравится быть с Россией — вон на ... (нецензурное выражение — прим. «Ленты.ру») из Литвы, чемодан-вокзал, Америка», — приводит ресурс текст поста.

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Подсудимый заявил, что не оставлял подобного комментария и будет обжаловать приговор в вышестоящей инстанции.

В январе литовские пограничники отказались пропускать в республику гражданина Белоруссии из-за советской символики на автомобиле. Офицеры погранслужбы предложили водителю снять наклейку в виде пятиконечной звезды с серпом и молотом или оставить автомобиль. Однако гражданин Белоруссии отказался убирать символику с транспортного средства.