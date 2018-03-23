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Латвия выдворит российских дипломатов

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Гинтс Егерманис

Власти Латвии планируют выдворить из страны одного или нескольких сотрудников посольства России из-за ситуации с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Латвии Гинтс Егерманис, передает РИА Новости.

«Латвия вместе с Великобританией и другими странами ЕС в настоящее время обсуждают, каковы могут быть ответные шаги на отравление Россией в Великобритании двойного агента Сергея Скрипаля. Латвия планирует выдворить одного или нескольких сотрудников посольства РФ», — сообщил Егерманис.

Подробная информация о высылке будет предоставлена властями страны в понедельник, 26 марта.

Ранее в пятницу газета The Guardian сообщила, что Латвия, Литва, Эстония, Польша и Франция рассматривают возможность высылки российских дипломатов из-за ситуации с отравлением Скрипаля.

22 марта сообщалось, что Великобритания хочет убедить остальные страны выслать российских дипломатов по примеру Лондона. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предложила обвинить российскую сторону в отравлении Скрипаля и его дочери.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в сквере в Солсбери в бессознательном состоянии 4 марта. Тереза Мэй официально обвинила Россию в отравлении. 14 марта Великобритания приняла решение выслать 23 российских дипломата. В ответ 17 марта МИД России объявил 23 сотрудника посольства Великобритании в Москве персонами нон-грата.

Москва отвергает все обвинения в отравлении и считает их необоснованными и нелогичными. 21 марта МИД России опубликовал памятную записку с официальной версией произошедшего.

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