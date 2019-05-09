Россия ответила на территориальные претензии Эстонии

Мнение о том, что Россия до сих пор не вернула Эстонии 5,2 процента территории, не отражает официальную позицию этого европейского государства. Об этом заявили в посольстве России в Эстонии, передает ТАСС.

В российском представительстве отметили, что вопрос о территориальных претензиях «некоторые эстонские политики затрагивают регулярно». Однако подобные заявления, как и слова главы МВД Эстонии Марта Хельме, являются «личным мнением».

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Ранее 9 мая Хельме заявил, что Россия не вернула и не собирается возвращать Эстонии 5,2 процента территории, однако не уточнил, о каком именно месте идет речь. Российский дипломатический источник отметил, что возможно имелась в виду территория, включающая Ивангород и часть Печорского района Псковской области.

Согласно Тартускому договору между Советской Россией и Эстонией от 2 февраля 1920 года, эти земли принадлежали Эстонии. После вхождения страны в состав СССР в 1940 году они отошли РСФСР. Российский МИД неоднократно отмечал, что Тартуский мирный договор утратил силу после вхождения Эстонии в состав СССР.

В 2005 году линию эстонско-российской границы согласовали после почти 11 лет переговоров. Тогда же был подписан пограничный договор, но после его внесения на ратификацию в эстонский парламент депутаты включили в преамбулу упоминание Тартуского мирного договора. В этих условиях Москва отозвала свою подпись, а процесс согласования границы остался юридически незавершенным.

Переговоры возобновились в конце 2012 года. В феврале 2014 года договор подписали главы МИД Эстонии и России, после чего он должен быть ратифицирован парламентами обеих стран.

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