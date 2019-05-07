Эстония и Латвия объявили войну дешевому электричеству из России

Осенью Эстония и Латвия начнут взимать плату за использование дешевой инфраструктуры для российской электроэнергии с целью смягчить недобросовестную конкуренцию. Об этом сообщает эстонское издание ERR.

Отмечается, что российская электроэнергия почти вполовину дешевле, чем произведенная государственным энергетическим концерном Eesti Energia. Это происходит в силу того, что европейские компании обязаны приобретать квоты на выбросы углекислого газа в соответствии с местными экологическими требованиями.

Российские же производители такими механизмами не ограничены, поэтому могут себе позволить устанавливать более низкую цену. В результате российская сторона должна будет компенсировать Латвии и Эстонии часть выпадающих доходов.

Еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер уже одобрила рассмотрение Эстонией вопроса о взимании налогов с дешевой электроэнергии, импортируемой из России.

Отмечается, что все проблемы должны быть окончательно решены в 2025 году, когда страны Балтии будут отсоединены от российской энергосистемы и синхронизированы с западноевропейской энергетической сетью.

Российское электричество поступает на региональную энергетическую биржу Nord Pool в основном через Финляндию и Литву. По сравнению с 2017 годом объем российского электричества на рынке Северных и Балтийских государств вырос почти на 50 процентов.

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