Венесуэла заявила об очередной диверсии в энергосистеме

Власти Венесуэлы заявили о нескольких синхронных атаках на энергетический комплекс республики. Об этом сообщает ТАСС.

«Новые синхронные атаки на систему генерации и распределения электроэнергии были совершены 29 и 30 марта. Будьте уверены, что мы победим попытки саботажа и добьемся полного восстановления национальной электрической системы», — заявил министр связи и информации Хорхе Родригес.

Отключение электроэнергии в Венесуэле произошло 29 марта вечером. Без электричества осталась столица республики Каракас, о проблемах с электроснабжением сообщали в 21 из 23 штатов.

За последний месяц в Венесуэле трижды возникали перебои с электричеством. Наиболее масштабный сбой произошел в ночь на 8 марта, без света остался 21 из 23 штатов страны. Мадуро назвал блэкаут «электрической войной» со стороны США. Чиновники обвинили оппозиционеров в том, что они напали на электростанции с коктейлями Молотова.

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