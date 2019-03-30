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Друга Порошенко связали с хищениями в энергетике на миллиарды гривен

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Близкого соратника и бизнес-партнера президента Украины Петра Порошенко Игоря Кононенко обвинили в хищениях средств в энергетике. Об этом говорится в новом расследовании программы «Схемы». Запись программы доступна на YouTube.

Журналисты обнародовали записи телефонных разговоров Кононенко с бизнесменом Дмитрием Крючковым, задержанным в 2018 году в Германии. Разговоры датируются 2015 годом. В них бизнесмены обсуждают ход расчетов фирмы Крючкова с государством за поставки с государственного предприятия «Запорожьеоблэнерго».

Правоохранительные органы подозревают Крючкова в растрате. В 2015 году запорожские промышленные предприятия платили за электроэнергию не напрямую государственному поставщику, а «Энергосети», которая принадлежала Крючкову. По версии следствия, в результате действий бизнесмена «Запорожьеоблэнерго» недополучила полмиллиарда гривен (около 18,5 миллиона долларов).

Журналисты указывают, что подобные коррупционные схемы Крючков реализовал в Черкасской и Харьковской областях с местными областными энергетическими компаниями. Причем в одном из телефонных разговоров бизнесмен уверяет своего собеседника, что ситуация находится под контролем непосредственно президента Порошенко.

По информации авторов расследования, всего в результате действий Крючкова государство получило ущерба на сумму 1,5 миллиарда гривен (более 50 миллионов долларов).

Кононенко является заместителем председателя фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) в Верховной Раде и членом комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса.

В конце февраля проект Bihus.info опубликовал расследование о контрабандных закупках российских запчастей для оборонных предприятий Украины. Согласно обнародованной журналистами информации, в схеме участвовал замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский, который имеет давние деловые отношения с главой государства, и его сын Игорь — ранее они носили фамилию Свинарчук.

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