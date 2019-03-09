В Киеве рассказали о поражении в борьбе с коррупцией

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович призвал киевские власти признать поражение в борьбе с коррупцией. Об этом он заявил в программе «Голос народа» на телеканале «112 Украина». Запись доступна на YouTube-канале СМИ.

Политик назвал работу антикоррупционных органов неудовлетворительной. По его словам, за год их работы в бюджет поступило семь тысяч долларов, что не соответствует уровню коррупции в стране.

Депутат от партии «Оппозиционный блок» заявил, что киевскому правительству необходимо выйти на улицу и покаяться перед народом. «Я бы на их месте коллективно [совершил самоубийство]», — признался он.

Он также призвал принять серьезные меры для решения проблемы, «разъедающей страну».

В начале марта международная антикоррупционная организация Transparency International предупредила Украину о возможности лишения безвизового режима со странами Евросоюза, если в стране не будут решены проблемы с антикоррупционным законодательством.

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