На Украине потребовали возбудить дело против Тимошенко

Украинская общественная организация «Центр противодействия коррупции» потребовала от генерального прокурора Украины Юрия Луценко возбудить уголовное дело против Юлии Тимошенко. Об этом сообщается на сайте организации.

Активисты утверждают, что в 2018 году Тимошенко заплатила 390 тысяч долларов американской пиар-компании, которая представляла ее интересы в США. Из ее декларации неясно, откуда у Тимошенко взялись такие деньги, что может свидетельствовать о ее незаконном обогащении.

Представители центра рассказали, что обращались в Национальное антикоррупционное бюро и другие инстанции Украины с требованием расследовать это дело, однако ведомства не ответили на их запрос. Активистам пришлось обратиться в суд.

В январе президента Украины Петра Порошенко обвинили в подкупе избирателей перед президентскими выборами. Жителям сел и небольших городков обещают по тысяче гривен за участие в «социологическом проекте». Его участникам надо обойти закрепленные за ними дома, переписать всех жильцов, их паспортные данные и ИНН, а также убедить их голосовать за Порошенко.

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