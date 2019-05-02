Эстонских министров обвинили в расистском жесте во время присяги

Лидеров «Эстонской консервативной народной партии» (EKRE) Марта и Мартина Хельме заподозрили в расистском жесте. Об этом сообщает The Independent.

Бывший президент страны Тоомас Хендрик Ильвес обратил внимание на жест политиков на церемонии присяги правительства. По его мнению, символ, напоминающий знак «окей» (кольцо из большого и указательного пальцев), разжигает ненависть и означает «власть белой расы» (White power).

Аналогичное мнение высказал бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт. «Меня искренне беспокоит такое поведение двух членов нового правительства Эстонии», — подчеркнул политик.

Материалы по теме Балтийский тупик Европейские рельсы не дошли до Прибалтики. Помешали офшоры и болота

Предполагаемый дискриминационный жест зародился в онлайн-движении американских альт-правых. Сначала он существовал как мем, но его широкое распространение привело к резкой реакции противников. Отмечается, что ранее этот жест в суде демонстрировал подозреваемый по делу о расстреле людей в мечетях новозеландского города Крайстчерч.

Март Хельме давал присягу как министр внутренних дел, а его сын Мартин Хельме — в качестве нового министра финансов. В конце марта они предупредили, что в стране начнутся массовые беспорядки, если их политическая сила не войдет в коалиционное правительство.

Парламентские выборы в Эстонии состоялись 3 марта, ни одна партия не получила большинства. Эстонская консервативная народная партия (EKRE), в которой состоят Хельме, набрала 17,8 процента голосов и получила пять министерских портфелей. Ее члены выступают против однополых браков и за жесткую миграционную политику.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!