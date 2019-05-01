Заподозренный в домашнем насилии министр уволился через день после назначения

Министр внешней торговли и информационных технологий Эстонии от ультраправой партии Марти Куузик ушел в отставку спустя сутки после назначения из-за обвинений в домашнем насилии, пишет Delfi. Полиция и прокуратура проводят проверку, возбуждено уголовное дело.

Сам Куузик отрицает все обвинения в свой адрес и называет их травлей со стороны политических оппонентов. Издание пишет, что его бывшая жена Карин, которую он якобы покалечил, сначала согласилась общаться с прессой, но затем отказалась и сообщила, что ее экс-супруга пытаются очернить.

В понедельник, 29 апреля, в местной газете Eesti Ekspress вышел материал о Куузике, его проблемах с алкоголем и многолетнем насилии над бывшей женой. В тексте говорилось, что он несколько раз избивал женщину, оказывал на нее психологическое давление, а после развода в 2017 году сломал ей руку.

Как сообщало «Настоящее время», 29 апреля во время присяги нового кабинета министров Эстонии президент Керсти Кальюлайд демонстративно встала и вышла из зала, когда к ней подошел Куузик. Он был вынужден кланяться и произносить клятву пустому стулу. После церемонии глава государства объяснила свой поступок тем, что ей было невозможно находиться рядом с подозреваемым в семейном насилии.

Парламентские выборы в Эстонии состоялись 3 марта, ни одна партия не получила большинства. «Эстонская консервативная народная партия» (EKRE), в которой состоит Марти Куузик, набрала 17,8 процента голосов и получила пять министерских портфелей. Ее члены выступают против однополых браков и за жесткую миграционную политику.

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