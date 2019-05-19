Россию заподозрили в подготовке вооруженного конфликта с Эстонией

Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил о подготовке Россией вооруженного конфликта на западном направлении. Об этом он сообщил на конференции памяти бывшего президента Леннарта Мери, передает издание Postimees.

Луйк указал на то, что Россия сформировала семь новых военных полков в Западном военном округе в 2018 году. По его словам, они дислоцированы на расстоянии менее чем в 50 километрах от государственной границы.

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Он выразил мнение, что Москва ведет восстановление глобального военного охвата, утраченного в последние годы существования СССР. Глава ведомства подчеркнул, что Россия рассчитывает на ослабление НАТО в ближайшие годы.

Кроме того, Луйк раскритиковал решение Совета Европы поддержать восстановление права голоса в организации. «Я жду, что в скором времени в повестку дня следующим может быть вынесен вопрос об отмене санкций Европейского Союза в отношении России», — рассказал он.

9 мая министр внутренних дел Эстонии Март Хельме заявил, что Россия не вернула и не собирается возвращать Эстонии 5,2 процента территории, вероятно, имея в виду территорию, включающую Ивангород и часть Печорского района Псковской области, которая принадлежала Эстонии по Тартускому договору. Позднее премьер-министр Юри Ратас сообщил о достижении консенсуса по этому вопросу.

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