МИД России ответил на территориальные претензии Эстонии

Территориальные претензии Эстонии доказывают то, что в этой стране не все политики заинтересованы в выстраивании «нормального диалога» с Россией. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, говорится на сайте дипведомства.

Она указала на неприемлемость и провокационность заявлений эстонских политиков о несогласии с существующей границей между государствами. «Налицо стремление подпортить любой позитив, намечающийся в двусторонних отношениях», — отметила Захарова.

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«Возможно, в Таллине еще царит неразбериха в связи с началом работы нового правительства, не улеглись предвыборные страсти, рассчитанные исключительно на внутреннее потребление», — предположила она.

Официальный представитель МИД напомнила позицию Москвы по этому вопросу. По ее словам, Тартуский договор, на который ссылаются эстонские политики, утратил силу в 1940 году с вхождением Эстонии в состав СССР. «Для нас эта тема навсегда закрыта», — подытожила она.

Ранее 15 мая премьер-министр Эстонии Юри Ратас рассказал об отсутствии территориальных претензий к России. По его словам, Таллин и Москва достигли консенсуса в этом вопросе.

9 мая министр внутренних дел Эстонии Март Хельме заявил, что Россия не вернула и не собирается возвращать Эстонии 5,2 процента территории, однако не уточнил, о каком именно месте идет речь. Российский дипломатический источник отметил, что возможно имелась в виду территория, включающая Ивангород и часть Печорского района Псковской области, которые принадлежали Эстонии по Тартускому договору.

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