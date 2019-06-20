Япония заявила о нарушении Россией ее воздушного пространства

Российский бомбардировщик нарушил воздушное пространство Японии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японское Минобороны.
По данным ведомства, воздушное пространство Японии было нарушено в районе южной префектуры Окинава и острова Хатидзе в Филиппинском море. Сообщается, что на перехват бомбардировщика были подняты истребители японских военно-воздушных сил. При этом ситуация в ведомстве не отмечается как опасная.
18 июня перехват российским истребителем Су-27 стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52 Stratofortress у границы России сняли на видео.
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!