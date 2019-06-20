Россия открестилась от нарушения японских границ

Российские самолеты Ту-95 МС не нарушали границ других государств. Об этом в четверг, 20 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что российские самолеты на определенных этапах сопровождали истребители Военно-воздушных сил Японии. В сообщении также отмечается, что это был плановый полет над нейтральными водами. Продолжительность полета составляла более 14 часов.

Ранее 20 июня японское Минобороны сообщило, что российский бомбардировщик нарушил воздушное пространство страны. По данным ведомства, воздушное пространство Японии было нарушено в районе южной префектуры Окинава и острова Хатидзе в Филиппинском море.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!