Перехвативших российские самолеты пилотов обвинили в воздушном хулиганстве

Военному атташе Республики Корея в России вручили ноту в связи с неправомерными и опасными действиями экипажей южнокорейских истребителей, перехвативших российские самолеты над Японским морем. Об этом во вторник, 23 июля, сообщил командующий Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, его слова приводит РИА Новости.

Как отметил Кобылаш, пилоты южнокорейских самолетов повели себя как «воздушные хулиганы» и действовали непрофессионально. По его словам, в случае приближения самолетов ВКС России к границам территориальных вод Южной Кореи их должны были предупредить о возможном нарушении государственной границы по радиосвязи на международной частоте или при помощи установленных маневров и сигналов. Однако этого сделано не было, заявил генерал-лейтенант.

Он также подчеркнул, что информация о том, что южнокорейские истребители якобы открыли предупредительный огонь, не соответствует действительности. «Если бы российские летчики определили для себя такую угрозу, то последовал бы незамедлительный адекватный ответ», — уточнил Кобылаш.

Он пояснил, что инцидент произошел в ходе первого в истории совместного патрулирования с участием двух российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС и двух китайских самолетов того же типа «Хун-6К». Полет проходил на высоте от 7,5 до 8,5 тысячи метров. В общей сложности российские самолеты провели в воздухе 11 часов и преодолели расстояние в 9 тысяч километров. При этом за это время авиационную группу 11 раз сопровождали истребители других государств.

Ранее 23 июля в Комитете начальников штабов Южной Кореи заявили, что один из российских самолетов дважды нарушил границу страны, оба раза находясь в ее воздушном пространстве по три минуты. Корейские истребители выпустили в общей сложности 20 сигнальных ракет и произвели около 360 выстрелов в сторону нарушителя.

Также о нарушении своего воздушного пространства заявила Япония, которая считает острова Токто (японское название Такэсима) своей территорией. В Токио заявили, что воздушное пространство нарушил российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, а не бомбардировщик Ту-95. Власти страны заявили протест России по дипломатическим каналам.

В Минобороны России указали, что стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС совершали плановый полет и не нарушали границу Кореи. При этом южнокорейские F-16 лишь отстрелили тепловые ловушки и улетели, «никакого предупредительного огня не было».

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