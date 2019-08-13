От самолета Шойгу отогнали истребитель НАТО

Истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости.

Это произошло над нейтральными водами Балтийского моря, когда министр следовал из Калининграда в Москву. Его сопровождал эскорт из двух истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота.

Как отмечается, Су-27 оттеснили F-18 и не позволили ему подойти близко к самолету Шойгу.

Ранее 13 августа сообщалось, что британские истребители Typhoon перехватили и сопроводили два российских противолодочных самолета Ту-142.

12 июня сообщалось, что норвежские истребители F-16 сопровождали два российских бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС во время полета над акваторией Баренцева, Норвежского и Северного морей.

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