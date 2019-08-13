Оттеснение истребителя НАТО от самолета Шойгу попало на видео

Оттеснение истребителя НАТО от самолета министра обороны России Сергея Шойгу попало на видео. Ролик опубликовал телеканал «Звезда».

На кадрах видно, как российский Су-27 вынуждает натовский F-18 отлететь подальше от самолета и набрать высоту.

Ранее сообщалось, что истребитель НАТО пытался приблизиться к самолету Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря. Это произошло, когда министр следовал из Калининграда в Москву с эскортом из двух Су-27.

Глава Минобороны находился в Калининграде с рабочей поездкой. В частности, он посетил конкурс Армейских международных игр «Морской десант».

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