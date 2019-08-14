В Кремле прокомментировали введение четырехдневной рабочей недели

Тема сокращения рабочей недели с пяти дней до четырех пока не обсуждалась в администрации президента и не стоит в повестке дня. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

«Мы знаем, что есть такие инициативы, что они вводятся, предлагаются, но пока в администрации никак не обсуждаются», — уточнил он.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России предложила ввести четырехдневную рабочую неделю без снижения зарплат. В организации посчитали, что это поможет оптимизировать время труда и отдыха. На это в Минтруде отметили, что российское законодательство позволяет работодателям по своему усмотрению устанавливать рабочий график.

В середине июня премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в будущем страна перейдет на сокращенную рабочую неделю в связи с техническим прогрессом и условиями труда. По его словам, это приведет к увеличению производительности, снизит уровень стресса и эмоционального выгорания.

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