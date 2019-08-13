В Минтруде оценили идею сокращенной рабочей недели

В Минтруде объяснили, что российское законодательство не мешает работодателям вводить сокращенную рабочую неделю. Об этом во вторник, 13 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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В министерстве напомнили, что, согласно действующему Трудовому кодексу, максимальная продолжительность рабочей недели не может превышать 40 часов. При этом минимальная продолжительность законом не устанавливается. Это позволяет организациям уже сейчас уменьшить количество часов в рабочем дне или сократить количество рабочих дней. Однако вопрос подлежит обсуждению с профсоюзами и работодателями, отметили в министерстве.

Ранее Федерация независимых профсоюзов выступила с предложением рассмотреть идею сокращения рабочей недели до четырех дней без снижения зарплат. В профсоюзе заявили, что такая мера может стать средством оптимизации времени труда и отдыха.

Предложение последовало за заявлением премьер-министра России Дмитрия Медведева. В июне он сказал, что со временем страна может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Глава правительства отметил, что хроническая усталость и стресс от работы могут существенно сказаться на производительности труда россиян и экономических показателях страны.

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