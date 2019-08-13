В России захотели сократить рабочую неделю

В России предложили рассмотреть идею сокращения рабочей недели до четырех дней без снижения зарплат. С такой инициативой выступила Федерация независимых профсоюзов.

В организации напомнили, что в июне возможность сокращения рабочей недели в России не исключил премьер-министр Дмитрий Медведев. В профсоюзе заявили, что поддерживают эту инициативу, и сокращение рабочей недели может стать средством оптимизации времени труда и отдыха.

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В профсоюзе отметили, что высокопроизводительный труд в отдельных странах, отраслях и на предприятиях уже сделал 35-часовую рабочую неделю реальностью. Там добавили, что в целом продолжительность рабочего времени в мире постепенно снижается.

Глава правительства, выступая на Международной конференции труда в Женеве, заявил, что в будущем основой социально-трудового контракта станет четырехдневная рабочая неделя. Тогда он отметил, что погоня за успехом может грозить россиянам хронической усталостью и постоянным стрессом. Это, со своей стороны, может существенно сказаться на производительности труда и экономических показателях России.

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