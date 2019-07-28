Назван лучший момент для выхода на работу после отпуска

Россиянам посоветовали возвращаться из отпуска на работу в середине недели. Это нужно для того, чтобы оставалось меньше рабочих дней до выходных, считает психолог филиала «Центральный» Московской службы психологической помощи населению (МСППН) Елена Красовская. Ее слова приводит агентство «Москва».

«До выхода на работу желательно два-три дня провести дома, прийти в себя, побыть в привычной обстановке. На первые рабочие дни хорошо бы иметь не слишком тяжелую программу: одно или два важных дела и что-то рутинное, не очень значимое», — пояснила психолог.

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Красовская также отметила, что после возвращения на работу следует не забыть поделиться впечатлениями о прошедшем отпуске с коллегами, при этом «не злоупотребляя их вниманием».

Относить отпуск к главным событиям года не стоит, поскольку это может привести к разочарованию, предупреждает психолог. «Не рисуйте себе идеальные картинки, особенно если едете в новое место. Будьте готовы к неожиданностям, не старайтесь все предвидеть, потому что не всегда все проходит абсолютно гладко, и это нормально», — сказала она.

Кроме того, Красовская призвала россиян не планировать на время отпуска никаких дел, потому что это время нужно посвятить отдыху и восстановлению сил. По ее мнению, такие задачи, как «ремонт, медицинское обследование, написание диссертации или сопровождение первоклассника — тоже работа», но если без них все-таки не обойтись, то нужно «перемежать нагрузку с отдыхом».

В случае если освободиться от работы и других дел не получается совсем, следует отложить отпуск или пересмотреть его концепцию. «И самое главное — не стоит себя обвинять, что не удалось взять отпуск именно летом. Возможности получить новые впечатления есть в любое время года», — заключила Красовская.

В июне премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в будущем основой социально-трудового контракта станет четырехдневная рабочая неделя. По его словам, погоня за успехом может грозить россиянам хронической усталостью и постоянным стрессом, что, в свою очередь, может существенно сказаться на производительности труда.

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