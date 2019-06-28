В России поборются с эмоциональным выгоранием

Министерство труда займется изучением синдрома профессионального выгорания среди россиян и разработает комплекс мер по восстановлению нормального самочувствия и работоспособности граждан. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Как пояснили в министерстве, современные работники часто сталкиваются с накоплением «нереализованных эмоций, дисгармонией между психологическими и трудовыми ритмами», которые существенно повышают нагрузку на центральную нервную систему. В результате россияне могут страдать от переутомления и эмоционального выгорания, что в итоге может привести к проблемам со здоровьем.

Влияние подобных состояний на организм человека планируется изучить в рамках контракта, который получит победитель тендера. Как следует из соответствующей заявки ведомства, размещенной на сайте госзакупок, исполнитель должен будет проанализировать распространенность развития профессионального стресса в зависимости от напряженности труда, включая высокие требования к работнику, завышенный контроль со стороны работодателя, низкую социальную поддержку работающих.

Также в ходе работы планируется разработать оптимальную систему организации труда и отдыха. Кроме того, специалисты изучат возможность применения для восстановления работников психотерапии, комнат релаксации и оздоровительных мероприятий.

Результаты научно-исследовательской работы должны быть представлены в Минтруд до 5 декабря. В дальнейшем их можно будет использовать в экономике и социальной сфере, считают в ведомстве.

Стоимость работ, результаты которых должны быть представлены в Минтруд до 5 декабря 2019 года, составляет чуть более 1 млн рублей. Полученные результаты могут быть практически использованы в экономике и социальной сфере, подчеркивается в тендере.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» был утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. В его рамках созданы федеральные программы «Системные меры по повышению производительности труда», «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» и «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда», на реализацию которых в общей сложности направят более 52 миллиардов рублей.

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