Подсчитано число работающих в отпуске бизнесменов

Более 70 процентов российских бизнесменов работаю из отпуска. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведенного VK Business и исследовательской компанией ResearchMe.

По их данным, каждый второй бизнесмен остается на связи со всеми без исключения, треть отвечает только на важные сообщения. Только порядка 12 процентов не находятся на связи со своей командой, восемь процентов отключают телефон.

Каждый четвертый опрошенный предприниматель заявил, что не помнит, когда в последний раз был в отпуске. Около 40 процентов утверждают, что отдыхают не чаще одного-двух раз в год. Порядка 13 процентов вообще не ходят в отпуск.

Согласно нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», к 2024 году в России число самозанятых с официальным статусом должно составить 2,4 миллиона человек. В 2019 году эта цифра должна быть на уровне 200 тысяч.

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