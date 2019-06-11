Названы условия и последствия перехода россиян на четырехдневную рабочую неделю

Для перехода на четырехдневную рабочую неделю необходимо выводить россиян из сектора теневой занятости, чтобы избежать прогнозируемого сокращения числа трудоспособных россиян к 2025 году. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в рамках конференции Международной организации труда, передает «Интерфакс».

По ее словам, переход на четырехдневную рабочую неделю может стать ответом на грядущие вызовы мира высоких технологий, из-за которых пропадет часть профессий. «Напомню, что когда в свое время мир переходил с 6-дневной на 5-дневную рабочую неделю, резко возросла производительность труда», — отметила Голикова.

В связи с этим вице-премьер отметила, что прогноз Минэкономразвития и Росстата о сокращении числа трудоспособных россиян к 2025 году не вызывает тревоги в правительстве. По ее словам, сейчас около 15 миллионов человек находятся в секторе теневой занятости, и их только предстоит вывести в легальную сферу.

Голикова также указала на возможные недостатки перехода к четырехдневной рабочей неделе. Так, по ее словам, в случае сокращения встанет вопрос социальных гарантий и зарплат, которые будут получать россияне, передает РИА Новости. «И здесь вопрос остается открытым, но все, безусловно, социальные партнеры, международные организации реагируют на это таким образом, что с точки зрения материального обеспечения население пострадать не должно», — добавила она.

Ранее 11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в будущем основой социально-трудового контракта станет четырехдневная рабочая неделя. По его словам, погоня за успехом грозит россиянам хронической усталостью и постоянным стрессом, что, в свою очередь, может существенно сказаться на производительности труда.

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