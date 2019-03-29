Россиянам захотели доплатить за стресс и неудобный график

Работодателей могут обязать доплачивать сотрудникам за влияние на их здоровье стресса на работе и неудобного графика как «за вредность». Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на протокол совещания в министерстве труда, которое прошло 11 марта.

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В ведомстве приняли решение разработать методики оценки влияния эмоциональных и интеллектуальных нагрузок и тяжелого графика на здоровье. Такие методики позволят учитывать новые параметры при оценке условий труда, пояснил присутствовавший на встрече секретарь Федерации независимых профсоюзов России Виталий Трумель.

По результатам оценки рабочие условия могут признать оптимальными, допустимыми, вредными или опасными. В случае с последними двумя категориями законодательством предусмотрена денежная доплата в размере не менее четырех процентов к тарифной ставке или окладу. Также работающим во вредных и опасных условиях труда положено не менее семи дополнительных дней отдыха и сокращенная рабочая неделя — 36 часов вместо 40 часов.

В первую очередь на доплату по новым параметрам смогут рассчитывать сотрудники правоохранительных органов, врачи, педагоги и журналисты, а в некоторых случаях офисные сотрудники (например, бухгалтеры), считает Трумель. Доплаты могут коснуться авиадиспетчеров, водителей общественного транспорта, машинистов поездов, считает член экспертного совета при правительстве Александр Сафонов. По его мнению, работники транспортной сферы подвергаются значительным стрессам на работе.

Согласно результатам исследования рынка труда в России, почти 20 процентов россиян не устраивает уровень их зарплаты, порядка 30 процентов недовольны соцпакетом и нематериальными бонусами. В то же время более 40 процентов участников исследования заявили, что они удовлетворены рабочим графиком.

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