Раскрыта опасность трудоголизма

Ученые из Лондонского университета королевы Марии выяснили, что женский трудоголизм ведет к депрессии. Об этом сообщает издание ScienceDaily.

Результаты исследования показали, что женщины, которые работают свыше 55 часов в неделю, жалуются на симптомы депрессии на 7,3 процента чаще женщин, работающих 35–40 часов в неделю.

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Кроме того, на 4,6 процента чаще с депрессией сталкиваются женщины, которым приходится работать по выходным. Впрочем, такой график отражается негативно и на мужской психике. Работа по выходным повышает риск развития депрессии у мужчина на 3,4 процента.

Отмечается также, что зачастую женщины подвергаются двойной нагрузке, так как на их плечи ложится и большинство обязанностей по дому. Кроме того, работающие по выходным женщины, как правило, заняты в низкооплачиваемых сферах, что также связано с повышенным риском развития депрессии.

Ранее ученые Йельского университета (США) выяснили, что депрессия может значительно ускорить ухудшение когнитивных функций и старение мозга, а также способствует развитию болезни Альцгеймера.

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