Назван новый способ продлить жизнь с помощью еды

Ученые Института Солка в Калифорнии выяснили, что если принимать всю пищу в течение 10 часов, то можно компенсировать расстройства метаболизма, связанные с нарушением суточного цикла. Таким образом, изменение образа жизни может помочь предотвратить возрастные заболевания и продлить жизнь. Об этом сообщает издание ScienceDaily.

В ходе эксперимента исследователи отключили у мышей гены, отвечающие за поддержание циркадных ритмов — циклических изменений в интенсивности различных биологических процессов, которые связаны со сменой дня и ночи. Например, в течение суток активируются и выключаются определенные гены. Так, у некоторых животных, включая людей, имеются гены, отвечающие за пищеварение, которые активны только днем, а гены клеточного ремонта включаются ночью.

Одна группа генетически модифицированных мышей имела доступ к еде круглосуточно, другая — только в течение 10-часового промежутка. Грызуны в первой группе стали страдать от ожирения и метаболических заболеваний, в том числе диабета и жировой болезни печени. Остальные животные потребляли столько же калорий и, несмотря на отсутствие ритмов, связанных с пищеварением, оставались здоровыми и не набрали веса.

По мнению ученых, роль циркадных ритмов в этом процессе заключается в том, чтобы распланировать прием пищи. Это позволяет организму соблюсти баланс между временем, затрачиваемым на переваривание, и временем, необходимым для поддержания функций метаболизма. Нарушение биоритмов из-за смены работы, часовых поясов или генетических дефектов приводит к возникновению болезней.

С возрастом работа биологических часов начинает ухудшаться, что способствует развитию старческих заболеваний, включая рак и деменцию. Однако исследователи считают, что ограничение приема пищи 10-часовым «окном» поможет сохранить здоровье. Это ученые намерены подтвердить в будущих научных работах с участием людей.

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