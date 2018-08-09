Названо самое лучшее средство от старения

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Ученые Бристольского университета в Великобритании выяснили, что упражнения значительно уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей. Как пишет издание Science Alert, это и другие исследования доказывают, что физическая активность является самым лучшим средством против старения из имеющихся на данный момент.

В эксперименте приняли участие 1600 людей в возрасте от 60 до 64 лет, которые носили датчики сердечного ритма в течение пяти дней. Ученые проанализировали уровень физической активности добровольцев, а также оценили состояние здоровья, включая такие показатели сердечных заболеваний, как содержание в крови предшественников холестерина и интерлейкин-6.

Оказалось, что у участников с высоким уровнем физической активности наблюдалось низкое содержание биомаркеров, связанных с сердечно-сосудистыми нарушениями. Эффективными были как тренировки, направленные на усиление мышц, так и аэробные упражнения, включая ходьбу, бег, плавание и езду на велосипеде.

В мае 2018 года сообщалось, что ученые Юго-Западного медицинского центра Университета Техаса выяснили, что выполнение физических упражнений 4-5 раз в неделю помогает затормозить старение сердца. Кроме того, исследователи Школы медицины Стэнфордского университета в США выяснили, что умеренная физическая активность значительно снижает риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний даже у тех людей, кто подвержен им с рождения.

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