Назван способ остановить старение сердца

Ученые Юго-Западного медицинского центра Университета Техаса выяснили, что выполнение физических упражнений 4-5 раз в неделю помогает затормозить старение сердца. Статья специалистов опубликована в The Journal of Physiology. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте MedicalXpress.

В исследовании приняли участие 102 человека старше 60 лет, которые были распределены на четыре группы в зависимости от физической активности. В первую группу вошли добровольцы, ведущие сидячий образ жизни, во вторую — те, кто делал упражнения время от времени, а в третью и четвертую — занимающиеся физической активностью не менее 30 минут 4-5 и 6-7 раз в неделю соответственно.

Оказалось, что даже небольшое число упражнений (2-3 раза в неделю) приводило к формированию молодых кровеносных сосудов среднего размера, снабжающих кислородом ткани шеи и головы. Более активный образ жизни способствовал появлению более крупных артерий в области грудной клетки и живота.

По словам ученых, результаты исследования помогут разработать комплексы упражнений для омоложения как самого сердца, так и сердечно-сосудистой системы в целом. Показано, что физическая активность после 70 лет уже бесполезна для борьбы со старением артерий, однако люди среднего возраста могут значительно улучшить их состояние и снизить риск преждевременной смерти.

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