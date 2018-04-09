Назван безотказный способ избежать преждевременной смерти

Исследователи Школы медицины Стэнфордского университета в США выяснили, что умеренная физическая активность значительно снижает риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний даже у тех людей, кто подвержен им с рождения. Об этом сообщается в пресс-релизе MedicalXpress.

Ученые проанализировали данные, собранные у 482 тысяч человек в ходе долговременного исследования Biobank. Добровольцы указывали уровень их физической активности, у них была также измерена сила мышц кисти и масса тела. Кроме того, 468 тысяч участников прошли генетические тесты.

Оказалось, что активный образ жизни способствовал снижению вероятности развития коронарной болезни сердца, инсульта и фибрилляции предсердий. У тех людей, кто был генетически предрасположен к нарушению работы сердечно-сосудистой системы, регулярные физические упражнения способствовали снижению риска ишемической болезни сердца на 49 процентов и фибрилляции предсердий на 60 процентов.

В марте 2018 года физиолог Грэхем Холлоуэй (Graham Holloway) из Гуэлфского университета в провинции Онтарио (Канада) назвал упражнения, повышающие выносливость, единственным эффективным способом профилактики старческой немощи.

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