Выявлены продлевающие жизнь препараты

Ученые Университета Миннесоты доказали эффективность сенолитиков — инициирующих гибель клеток препаратов — в борьбе со старением. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи обнаружили, что трансплантация относительно небольшого числа старых клеток в ткани молодых мышей вызывала дисфункцию здоровых тканей, запускала в них процессы старения и снижала продолжительность жизни. При этом диета с высоким содержанием жиров усугубляла последствия от такой пересадки. Таким образом, старение организма обусловлена нарушением активности иммунной системы, работа которой на 30 процентов обусловлена генетически и на 70 — окружающей средой.

Ученые также показали, что смесь из двух сенолитиков — противоопухолевого препарата дазатиниба и флаваноида кверцетина — способствует селективному уничтожению клеток со старческим фенотипом и уменьшению воспаления, которое вызывается выделяемыми ими цитокинами. Это уменьшало риск преждевременной смерти грызунов на 65 процентов. У мышей, которым была проведена трансплантация старых клеток, терапия сенолитиками увеличивала выживаемость на 36 процентов.

Специалисты надеются, что в будущем удастся подтвердить эффективность сенолитиков для борьбы со старением людей.

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